هذه خطة مجلس الدار البيضاء لتجنيب وسائل النقل العمومي ازدحام الشوارع
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أفادت مصادر من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن هذا الأخير يدرس فكرة جديدة تهدف إلى تسهيل حركة وسائل النقل العمومي في شوارع المدينة وتجنيبها الإزدحام المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة والذي يتسبب في تأخير التلاميذ والموظفين والعمال عن الوصول في موعدهم.
وحسب ذات المصدر، فإن الفكرة تتمثل في خلق ممرات بالشوارع تكون مخصصة فقط للحافلات والتاكسيات ويمنع استخدامها من طرف باقي العربات، مما قد يجعل حركتها أسرع وأكثر انسيابية.
وأضافت مصادرنا أن المشكل حاليا يكمن في الكيفية التي سيتم بها تخصيص تلك الممرات خاصة مع ضيق بعض الشوارع الرئيسية للمدينة والتي لا تسمح بخلق ممرات إضافية.
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