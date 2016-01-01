الرئيسية | قضايا المجتمع | هذه خطة مجلس الدار البيضاء لتجنيب وسائل النقل العمومي ازدحام الشوارع

هذه خطة مجلس الدار البيضاء لتجنيب وسائل النقل العمومي ازدحام الشوارع

بواسطة أخبارنا المغربية 22 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذه خطة مجلس الدار البيضاء لتجنيب وسائل النقل العمومي ازدحام الشوارع

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت مصادر من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن هذا الأخير يدرس فكرة جديدة تهدف إلى تسهيل حركة وسائل النقل العمومي في شوارع المدينة وتجنيبها الإزدحام المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة والذي يتسبب في تأخير التلاميذ والموظفين والعمال عن الوصول في موعدهم.

وحسب ذات المصدر، فإن الفكرة تتمثل في خلق ممرات بالشوارع تكون مخصصة فقط للحافلات والتاكسيات ويمنع استخدامها من طرف باقي العربات، مما قد يجعل حركتها أسرع وأكثر انسيابية.

وأضافت مصادرنا أن المشكل حاليا يكمن في الكيفية التي سيتم بها تخصيص تلك الممرات خاصة مع ضيق بعض الشوارع الرئيسية للمدينة والتي لا تسمح بخلق ممرات إضافية.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات