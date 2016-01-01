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هذه هي الوزارة التي يشتكي منها معظم المغاربة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذه هي الوزارة التي يشتكي منها معظم المغاربة

أخبارنا المغربية 

حافظت وزارة الداخلية على صدارة القطاعات التي يشتكيها المغاربة، حسب خلاصات التقرير السنوي برسم عام 2015، الذي قدمه وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور، خلال ندوة صحافية صباح أمس الثلاثاء، في الرباط .

و تبوأت وزارة الداخلية الصدارة، بنسبة 35 في المائة من الشكايات، بما عدد 782 شكاية، من بينها 64.1 في المائة من الشكايات التي تهم السلطات المحلية، من ولايات وعمالات وأقاليم، و5.3 في المائة تهم الإدارة العامة للامن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة، لتتوزع النسبة المتبقية 2.1 في المائة بين الإدارة المركزية للوزارة وباقي المصالح التابعة لها. 

و قالت صحيفة أخبار اليوم أن تلك الشكايات همت، بالخصوص، "قضايا التظلم من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، وتلك المتعلقة ببرامج إعادة الإسكان، وتصاميم التهييئة، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة.

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