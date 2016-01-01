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مجاز معطل يدخل في غيبوبة جراء إصابته على مستوى الجمجمة أثناء تدخل عنيف لقوات الأمن بالعاصمة الرباط

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 35 دقيقة مضت
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مجاز معطل يدخل في غيبوبة جراء إصابته على مستوى الجمجمة أثناء تدخل عنيف لقوات الأمن بالعاصمة الرباط

 

 

مراسلة : محمد الصحيح

خاض المجازون المعطلون عشية الأربعاء 21 دجنبر مسيرة احتجاجية انطلقت من الساحة المقابلة لبريد المغرب في اتجاه البرلمان بشعارات قوية تطالب المسؤولين بإيجاد حلول آنية لمعضلة البطالة في صفوف حاملي شهادة الاجازة الأساسية، و قد عرفت المسيرة الاحتجاجية تدخلا عنيفا أسفر عن عدة إصابات أخطرها لمعطل ينتمي للتنسيق الميداني للمجازين المعطلين على مستوى الرأس أدت إلى دخوله في حالة غيبوبة لينقل بعد ذلك عبر سيارة الاسعاف الى مستشفى السويسي وسط صراخ و حالة من الهيجان لدى أصدقائه.

جدير بالذكر ان المجازين المعطلين يطالبون منذ أوائل فبراير 2011 بالإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بأطر دفعة 4304 بالإضافة إلى انصاف عائلات شهداء البطالة و وقف المتابعات القضائية في حقهم و معالجة ضحايا التدخلات العنيفة الذين أصيبوا بعاهات مستديمة.

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