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فيديو لشاب ضرير يعيش في منزل آيل للسقوط يشعل مواقع التواصل و يعكس واقع المغرب العميق

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 21 دقيقة مضت
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فيديو لشاب ضرير يعيش في منزل آيل للسقوط يشعل مواقع التواصل و يعكس واقع المغرب العميق فيديو لشاب ضرير يعيش في منزل آيل للسقوط يشعل مواقع التواصل و يعكس واقع المغرب العميق

أخبارنا المغربية - جمال مايس

يتم تداول فيديو مؤثر يظهر فيه شاب يدعى خلا يعاني من اعاقة البصر متزوج وله طفل صغير ، يحكي معاناته مع منزله الايل سقفه للسقوط ومعيشة الفقر بحي عين الغازي وسط بني ملال .

ورغم أن هذا المنزل يتواجد بالمدار الحضري ، إلا أنه يشكل حالة مآساوية كحالات سكان المغرب العميق بأعالي الجبال ، بدون فراش أو أجهزة منزلية ، بدون ثلاجة أو غسالة أو أو ...

الفيسبوكيين يتداولون الفيديو ونشروا نداء لكل المحسنين للتبرع للشاب الضرير من أجل إصلاح ولو مطبخ وحجرة واحدة تقيه من قطرات الشتاء. 

 

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