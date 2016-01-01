فيديو لشاب ضرير يعيش في منزل آيل للسقوط يشعل مواقع التواصل و يعكس واقع المغرب العميق

أخبارنا المغربية - جمال مايس

يتم تداول فيديو مؤثر يظهر فيه شاب يدعى خلا يعاني من اعاقة البصر متزوج وله طفل صغير ، يحكي معاناته مع منزله الايل سقفه للسقوط ومعيشة الفقر بحي عين الغازي وسط بني ملال .

ورغم أن هذا المنزل يتواجد بالمدار الحضري ، إلا أنه يشكل حالة مآساوية كحالات سكان المغرب العميق بأعالي الجبال ، بدون فراش أو أجهزة منزلية ، بدون ثلاجة أو غسالة أو أو ...

الفيسبوكيين يتداولون الفيديو ونشروا نداء لكل المحسنين للتبرع للشاب الضرير من أجل إصلاح ولو مطبخ وحجرة واحدة تقيه من قطرات الشتاء.