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خادمة مغربية ضمن الفائزين بـ12 مليار في اليانصيب الإسباني الشهير "إل غوردو"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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خادمة مغربية ضمن الفائزين بـ12 مليار في اليانصيب الإسباني الشهير "إل غوردو" خادمة مغربية ضمن الفائزين بـ12 مليار في اليانصيب الإسباني الشهير "إل غوردو"

أخبارنا المغربية :

كانت خادمة مغربية من مدينة الحسيمة ضمن الفائزين بـ12 مليار سنتيم في أكبر مسابقة لليناصيب في إسبانيا و العالم ، و المعروفة باسم "El Gordo" التي تمنح الملايير للفائزين بمناسبة أعياد الميلاد.

و نقلت يومية "أخبار اليوم" عن موقع "الاسبانيول" ، أن تلاميذ وأساتذة وإداريين وعمال نظافة في معهد "ميلتششور خوفيانوس" التابع لوزارة التربية الإسبانية بالحسيمة، فازوا بمبلغ مالي قدره قدره 12 مليار سنتيم بعد الإعلان أن الرقم الفائز في السحب الأول الذي أجري أمس الخميس هو 66513 .

وأشارت أن قانون لعبة "الغوردو" التي تمتد إلى أكثر من قرن يسمح للأجانب بالمشاركة رغم عدم استقرارهم بالجارة الشمالية ، مضيفة أن المحظوظين المغاربة والإسبان كانوا يحتفلون، أول أمس الخميس في المعهد بنهاية الفصل الدراسي الأول مع التلاميذ قبل أن يتلقوا خبر الفوز.

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