سفيرة المغرب بالدانمارك خديجة الرويسي في ورطة و هذه هي التفاصيل

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تحولت سفيرة المغرب المعتمدة لدى الدانمارك، خديجة الرويسي المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، في الفترة الأخيرة، إلى محط انتقادات من لدن بعض أعضاء السلك الدبلوماسي المغربي في الخارج، بعد ظهورها وهي ترتدي نصف حجاب داخل أحد المساجد بالدانمارك، بمناسبة إحياء المولد النبوي .

و رجحت مصادر "الأسبوع الصحفي" توصل الرويسي بمراسلة من وزارة الخارجية المغربية تذكرها بمهام السفارات المغربية في الخارج، فالتدخل في شؤون الدين ليس من مهام السفير، بل إنه قد يكون أحد أسباب معاقبة السفراء.

و تابعت نفس الأسبوعية أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من لدن رجال الدين المغاربة أو الأحزاب على صورة سفيرة المغرب في الدنمارك داخل المسجد بسبب التعتيم على الموضوع، مضيفة أنه وحدهم المتفائلون لنشاط خديجة الرويسي كتبوا إن خديجة التقت بصفتها سفيرة للمغرب في الدنمارك كلمة على الحاضرين لها دلالات كثيرة (دون توضيح مضمون تلك الكلمات).