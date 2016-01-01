الرئيسية | قضايا المجتمع | سفيرة المغرب بالدانمارك خديجة الرويسي في ورطة و هذه هي التفاصيل

سفيرة المغرب بالدانمارك خديجة الرويسي في ورطة و هذه هي التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سفيرة المغرب بالدانمارك خديجة الرويسي في ورطة و هذه هي التفاصيل

أخبارنا المغربية 

تحولت  سفيرة المغرب المعتمدة لدى الدانمارك، خديجة الرويسي المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، في الفترة الأخيرة، إلى محط انتقادات من لدن بعض أعضاء السلك الدبلوماسي المغربي في الخارج، بعد ظهورها وهي ترتدي نصف حجاب داخل أحد المساجد بالدانمارك، بمناسبة إحياء المولد النبوي .

و رجحت مصادر "الأسبوع الصحفي" توصل الرويسي بمراسلة من وزارة الخارجية المغربية تذكرها بمهام السفارات المغربية في الخارج، فالتدخل في شؤون الدين ليس من مهام السفير، بل إنه قد يكون أحد أسباب معاقبة السفراء. 

و تابعت نفس الأسبوعية أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من لدن رجال الدين المغاربة أو الأحزاب على صورة سفيرة المغرب في الدنمارك داخل المسجد بسبب التعتيم على الموضوع، مضيفة أنه وحدهم المتفائلون لنشاط خديجة الرويسي كتبوا إن خديجة التقت بصفتها سفيرة للمغرب في الدنمارك كلمة على الحاضرين لها دلالات كثيرة (دون توضيح مضمون تلك الكلمات).

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات