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سكان المغرب العميق يشمرون عن سواعدهم ويبنون قنطرة أشعلت صورتها الفيسبوك

بواسطة أخبارنا المغربية 8 ساعات 46 دقيقة مضت
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سكان المغرب العميق يشمرون عن سواعدهم ويبنون قنطرة أشعلت صورتها الفيسبوك

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس


ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺌﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺝ ﺃﻣﺎﻡ عمالة أزيلال ﻭ ﻮﻻﻳﺔ الجهة ﻟﻔﻚ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺒﻨﺎء ﻗﻨﻄﺮﺓ، تربطهم بالعالم الخارجي ، قرّر ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﺩﻧﺪﻭﻥ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻴﻠﻮﻛﻴﺖ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﺯﻳﻼﻝ أن يشمروا عن سواعدهم ، فبنوا قنطرة بدائية من الأخشاب ، إلا أنها وفت بالغرض ، وفاقت حمولتها حمولة قناطر وزارة التجهيز والنقل .

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة القنطرة وأمامها سيارة فلاحية محملة بالسلع و ببعض السكان بصدد العبور ، وهو ما اعتبروه احراجا كبيرا للمسؤولين .

مجموع المشاهدات: 15686 |  مشاركة في:

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1 | حميدات سعيد
المغرب الاخر
السكّان في المغرب العميق آخر ما يفكر فيه المسوءلون رموز السلطة ولايهمهم امر السكان في هذه المناطق .
مقبول مرفوض
20
تقرير كغير لائق 2016/12/25 - 12:32
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