سكان المغرب العميق يشمرون عن سواعدهم ويبنون قنطرة أشعلت صورتها الفيسبوك
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺌﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺝ ﺃﻣﺎﻡ عمالة أزيلال ﻭ ﻮﻻﻳﺔ الجهة ﻟﻔﻚ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺒﻨﺎء ﻗﻨﻄﺮﺓ، تربطهم بالعالم الخارجي ، قرّر ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﺩﻧﺪﻭﻥ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻴﻠﻮﻛﻴﺖ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﺯﻳﻼﻝ أن يشمروا عن سواعدهم ، فبنوا قنطرة بدائية من الأخشاب ، إلا أنها وفت بالغرض ، وفاقت حمولتها حمولة قناطر وزارة التجهيز والنقل .
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة القنطرة وأمامها سيارة فلاحية محملة بالسلع و ببعض السكان بصدد العبور ، وهو ما اعتبروه احراجا كبيرا للمسؤولين .
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