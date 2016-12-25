سكان المغرب العميق يشمرون عن سواعدهم ويبنون قنطرة أشعلت صورتها الفيسبوك

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس



ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺌﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺝ ﺃﻣﺎﻡ عمالة أزيلال ﻭ ﻮﻻﻳﺔ الجهة ﻟﻔﻚ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺒﻨﺎء ﻗﻨﻄﺮﺓ، تربطهم بالعالم الخارجي ، قرّر ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﺩﻧﺪﻭﻥ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻴﻠﻮﻛﻴﺖ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﺯﻳﻼﻝ أن يشمروا عن سواعدهم ، فبنوا قنطرة بدائية من الأخشاب ، إلا أنها وفت بالغرض ، وفاقت حمولتها حمولة قناطر وزارة التجهيز والنقل .

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة القنطرة وأمامها سيارة فلاحية محملة بالسلع و ببعض السكان بصدد العبور ، وهو ما اعتبروه احراجا كبيرا للمسؤولين .