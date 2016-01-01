علي لطفي من مراكش: "هناك سياسة تعليمية وأخرى صحية بسرعتين، أولى للفقراء والثانية للأغنياء.."

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

خلال الجلسة الإفتتاحية للمجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، والذي عقدته اليوم الأحد 24 دجنبر الجاري بعاصمة النخيل بمراكش، تحت شعار: "نضال مستمر دفاعا عن مجانية التعليم ومدرسة عمومية عادلة ومنصفة"، ألقى الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي كلمة تطرق فيها لعدد من الملفات والنقاط المرتبطة بالمحيط العام السياسي والنقابي والتعليمي.

لطفي إعتبر انعقاد برلمان المنظمة الديمقراطية للتعليم يتم في ظرف عالمي مرتبط بدسائس أعداء الوحدة الترابية، ومبادراتهم إلى جانب الحكام الجزائريين لعرقلة رجوع المغرب إلى حاضرة المنظمة الإفريقية التي يعتبر واحدا من مؤسسيها، كما عرّج على ملف المهاجرين والذي تعتبر الأوديتي إستثنائية في تعاملها معه، وكذا ملف الفكر الإرهابي وتناميه وغزوه لأقطار عربية وإسلامية حيث قال: "البعض منا ـ كمغاربة ـ بدأ يشيد بالعمليات الإرهابية والدليل ما رافق مقتل السفير الروسي في تركيا مؤخرا..."

الكاتب العام للمركزية النقابية نبّه أن الأرقام الصادرة عن مندوبية الحليمي يجب وضعها بين مزدوجتين، لخلفياتها السياسية والإقتصادية، مقدما مثال نسب العطالة والتي حسبه تتجاوز نسبة 10% إستنادا إلى متخصصين يؤكد لطفي.

الحكومة وعملها كانتا موضوعا لمداخلة علي لطفي أيضا، حيث اتهم بنكيران ومن معه بالسعي لتقزيم العمل النقابي، بل وهناك من يناور من داخل النقابات نفسها ـ حسب المتحدث ـ مقدما المثال والدليل بما حدث في التصويت على قانون إصلاح التقاعد، وما وقع بالمجلس الأعلى للتعليم في موضوع مجانية التعليم مؤخرا.

وأضاف: الحكومة لم تنفذ منذ 5 سنوات إلا ما أملي عليها من طرف المؤسسات المالية الدولية، لتدخل المغرب في مستنقع ديون سيبدأ في تسديد فوائدها المرتفعة ابتداء من السنة المقبلة.. والإجراء ات التقشفية لحكومة بن كيران فيما يرتبط بالمقاصة والتقاعد والزيادات في الأسعار وتقليص المناصب المالية وتجميد الأجور كان لها تأثير على المعيش اليومي للمواطن..."

وبخصوص الخدمات الإجتماعية، وخصوصا قطاعي الصحة والتعليم، فقال المتدخل: "كثير من المستشفيات اليوم لم تعد تصلح حتى للحيوان.. فبالأحرى المواطن، ونظام الراميد أكذوبة خطيرة.." وأضاف "هناك هدر للإمكانيات المتوفرة، وتحويلها لصفقات مشبوهة.. ونسجل غياب أي مراقبة للقطاع الخاص في المجال الصحي.. لدرجة أن المواطن غدا حقل تجارب في الصحة والتعليم.."

كما سجل لطفي وجود سياسة تعليمية بسرعتين، ونفس الأمر بالنسبة للصحة. أولى للفقراء وثانية للأغنياء.."

أحمد المنصوري الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم ذكّر في مداخلاته بخيارات المنظمة الإستراتيجية من قبيل الإصطفاف مع المطالب الإجتماعية للطبقات الشعبية والتصدي لكل محاولة مس بمكتسبات هاته الفئات من قبيل مجانية التمدرس والتعليم، ومذكرا أيضا بالمحطات الحاسمة التي وصمتها نقابته بالحضور والمشاركة وطنيا وكذا على مستوى الجهات والأقاليم.. ومنددا بما تعرض له خريجو البرنامج الحكومي أمس السبت بمراكش، معتبرا اي إفراط في إستعمال القوة في مواجهة الحركات السلمية أمرا مرفوضا في مغرب القرن 21.