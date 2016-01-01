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الإرهاب مامعاهش اللعب....العدالة والتنمية يدير ظهره لأعضائه المتابعين بسبب تأييدهم لقتل السفير الروسي

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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الإرهاب مامعاهش اللعب....العدالة والتنمية يدير ظهره لأعضائه المتابعين بسبب تأييدهم لقتل السفير الروسي

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

يبدو أن أعضاء حزب العدالة والتنمية الثلاث المتابعين على خلفية إشادتهم بمقتل السفير الروسي بتركيا تنتظرهم أيام حالكة ، خاصة بعدما أدار الحزب ظهره لهم، كيف لا والتهمة الموجهة لهم ثقيلة ومخيفة : الإشادة بفعل إرهابي.

فقد أعلن الكاتب العام لشبيبة البيجيدي خالد البوقرعي أن "قتل السفير الروسي عمل ارهابي مدان ، مضيفا :لا يمكن لتعاطفنا مع أحرار سوريا ونسائها وأطفالها، أن يكون مبررا لأعمال خاطئة أيا كان مصدرها، والدين ليس لحظة حماس أو لحظة عاطفة بل يحتاج إلى تعقل ومسؤولية".

واعتبر البورقيعي أن "القانون يجب أن يحمي المجتمع وأن يتصدى للظواهر الخطيرة ومظاهر الانحراف" ، في إشارة منه إلى تبرؤ العدالة والتنمية من أعضاء شبيبته .

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