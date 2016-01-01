جمعية حقوقية تستنكر امتناع المغرب عن التصويت ضد إلغاء الإعدام
بواسطة 4 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
امتنع المغرب عن التصويت ضد الإعدام، بحيث صوتت 117 دولة عضوا في المنظمة الأممية لصالح القرار، فيما صوّتت ضده 40 دولة.
في المقابل ثلاثون دولة، من بينها المغرب، امتنعت عن التصويت في موقف وسط، وهي الخطوة التي أثارت غضب بعض الأصوات الحقوقية المغربية المنادية بحذف هذه العقوبة.
و وفق ماجاء في صحيفة أخبار اليوم، فقد أصدر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بيانا استنكاريا يعبر فيه عن أسفه لهذا الموقف الذي اتخذه المغرب لسادس مرة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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