الرئيسية | قضايا المجتمع | الفيزازي ينشئ جمعية لمحاربة التطرف و الغلو في الدين

الفيزازي ينشئ جمعية لمحاربة التطرف و الغلو في الدين

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 14 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الفيزازي ينشئ جمعية لمحاربة التطرف و الغلو في الدين

أخبارنا المغربية 

كشف  محمد الفيزازي، أحد "شيوخ السلفية البارزين"، أن جمعيته الجديدة "السلام" ستعنى بالسلام ومحاربة التطرف والغلو في الدين وفي اللادين وحماية ثوابت الأمة.

و قال الفيزازي في حواره مع أسبوعية الأيام، : "أحببنا أن نكون على ثغرة وتزيين الوسطية والاعتدال للشباب وحمايتهم من الغلو في الدين".

ونفى الفيزازي أن تكون جمعيته قد تلقت دعما ماليا من أي أحد، كاشفا أنها، بأعضائها ومنخرطيها، ليس لها أي أجندة سياسية ولا هي تابعة لأي جهة ما ولا لأي حزب سياسي، مضيفا أنها جمعية مغربية جاءت في محتواها إرضاء لما تتطلبه المرحلة الراهنة وفي دعوة صريحة إلى السلام.

مجموع المشاهدات: 3188 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | المغربي الحر
ألسﻻم
هد مانريد ونتمنى ان تكون هد الجمعية ان تكون حقا ليست تابعة ﻷي حزب وان يكون هدفها إنقاد الشباب المغربي من الغلو والتطرف واﻹستفادة من تجربة الفيزازي وﻻ تبقى مقتصرة دعوتها في الندوات والملتقيات بل يجب على اعضاء هده الجماعة ان يتصلو بالناس والشباب وتعرفهم بمخاطر اﻹرهاب وفضح الجماعات المتطرفة وتعرفهم بحقيقة الدين اﻹسﻻمي السمح وان تكون زيارتها لشباب داخل اﻹعدادية والسجون وفي اﻷحياء الشعبية والهامشية وفقكم الله لما فه خير لهد البلد والسعب تحت الرعاية السامية لملك البﻻد الله الوطن الملك
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/01/08 - 12:21
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات