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وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" ان سيدة في عقدها الثاني توفيت اليوم السبت بأحد دواوير ايت عباس إقليم أزيلال ، وذلك بعدما جاءها المخاض وتعذر نقلها إلى المستشفى بحكم محاصرة الثلوج للمنطقة .

وأكدت مصادر "أخبارنا" أن نساء الدوار قمن بتوليدها وإنقاذ المولود إلا أن نزيفا حادا للأم عجل بوفاتها .

هذا وجرى دفن الضحية اليوم وسط حزن كبير بين الساكنة التي تساءلت رفقة نشطاء فيسبوكيين عن دور مروحية وزارة الصحة ،وهل جميع الحالات المرضية لديها سواء أم ان هناك معايير ما للنقل.

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