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المضاربون يحرمون المغاربة من الطماطم بعد رفعهم لسعرها بشكل قياسي

بواسطة أخبارنا المغربية 47 دقيقة مضت
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المضاربون يحرمون المغاربة من الطماطم بعد رفعهم لسعرها بشكل قياسي

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

 

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا صاروخيا، جعل هذه المادة الأساسية في الموائد المغربية تتعدى حاجز 13 درهما، في وقت لم يتجاوز سعرها 5 دارهم قبل بداية موجة البرد و موسم التصدير.وبحسب بعض العارفين بالمجال الفلاحي ، فإن هذا الارتفاع  في سعر الطماطم ،يرجع بالأساس إلى موجة البرد التي اجتاحت المملكة خلال الأيام الأخيرة ، والتي كان لها وقع سلبي على إنتاجها ، علاوة على كثرة الوسطاء بين الفلاح والمستهلك ، والذين يساهمون في ارتفاع ثمنها ، في استغلال بشع لهذه الظرفية التي تمر منها البلاد ، عطفا على غياب المراقبة لحماية المستهلك المغربي ، من خلال تفعيل القانون 08/31.

إلى ذلك ، فقد لعب عاملا قلة العرض وكثرة الطلب من داخل المغرب وخارجه ، إلى تدخل الوسطاء بهدف بسط سيطرتهم على كل الضيعات الفلاحية بمناطق تنشط في هذا الصنف ، من قبيل آسفي، الوالدية، الجديدة، أكادير، التي تعرف بجودة الطماطم، حيث يعمدون إلى شراء الطماطم من الفلاحين الصغار ،و يقومون بعرضها للبيع بثمن مضاعف علاوة على سعرها الحقيقي ، الأمر الذي يجعل الفلاح والمستهلك المغربي أكثر المتضررين من هذه المضاربات التي تشهدها الأسواق المغربية في غياب تام للمراقبة الضرورية للدولة.

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