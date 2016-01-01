بالصور :محتجون بضواحي الحسيمة يحتجزون سيارة تابعة للدولة و هذه مطالبهم

أخبارنا المغربية

تداولت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورا توثق عملية حجز قام بها محتجون بجماعة "تماسينت" لسيارة رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة.

وبرر المواطنون المحتجون، عملية الحجز على سيارة رئيس الجماعة، بكون السيارة ملكاً لساكنة تماسينت، وقد وضعت رهن اشارة رئيس الجماعة لخدمة مصالح الساكنة.

و تأتي هذه الخطوة بعد الاحتقان الذي شهدته المنطقة و تزايد الاحتجاجات حول مطالب اجتماعية منها المتعلق بالشغل و الصحة و التعليم.