تحاليل تؤكد أن القنيطريين معرضون لخطر السرطان وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
أثبتت التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على عينات من الجزيئات الدقيقة التي يتشكل منها الغبار القاتم الذي يغطي مدينة القنيطرة أن ساكنة المدينة معرضون بنسبة كبيرة للإصابة بمرض السرطان القاتل.
وجاء في العدد الجديد من يومية الأخبار أن التحركات التي قامت بها الجهات المختصة لم تنجح في وضع حد للغبار الأسود الكثيف الذي يخيم على سماء المدينة ملوثا هواءها ومهددا صحة سكانها.
هذا ويبدو أن لوبي المصانع المحيطة بالمدينة يظل أقوى من كل السلطات المعنية ما دام أن غيمة الغبار المسرطن لم تنقشع أبدا عن سماء المدينة رغم التحذيرات والتقارير المنجزة والروبورطاجات المعروضة لتظل صحة القنيطريين على كف عفريت إلى إشعار آخر.
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