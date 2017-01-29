الرئيسية | قضايا المجتمع | تحاليل تؤكد أن القنيطريين معرضون لخطر السرطان وهذا هو السبب

تحاليل تؤكد أن القنيطريين معرضون لخطر السرطان وهذا هو السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 41 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تحاليل تؤكد أن القنيطريين معرضون لخطر السرطان وهذا هو السبب

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أثبتت التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على عينات من الجزيئات الدقيقة التي يتشكل منها الغبار القاتم الذي يغطي مدينة القنيطرة أن ساكنة المدينة معرضون بنسبة كبيرة للإصابة بمرض السرطان القاتل.

وجاء في العدد الجديد من يومية الأخبار أن التحركات التي قامت بها الجهات المختصة لم تنجح في وضع حد للغبار الأسود الكثيف الذي يخيم على سماء المدينة ملوثا هواءها ومهددا صحة سكانها.

هذا ويبدو أن لوبي المصانع المحيطة بالمدينة يظل أقوى من كل السلطات المعنية ما دام أن غيمة الغبار المسرطن لم تنقشع أبدا عن سماء المدينة رغم التحذيرات والتقارير المنجزة والروبورطاجات المعروضة لتظل صحة القنيطريين على كف عفريت إلى إشعار آخر.

 

 

مجموع المشاهدات: 14110 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | ajaa
cancer
usine taliani ou usine d'électricité qui cause ça mais les autorités refuse de faire les intervention necessaire
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/01/29 - 10:02
2 |
هدا امر خطير !!!!!!!!! تقولون ان الغبار القاتم على المدينة خطير و سيصيب السكان يالسرطلن القاتل _،فلمادا لم تتدخل الدولة و تقفل هده المصانع المتسببة في هدا الغبار القاتل حتى يخفف من حدة الغبار المنبعت
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/01/29 - 10:22
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات