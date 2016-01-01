لا هدي بزاف : عمدة طنجة " يفكر " في ربط ميناء طنجة بموانئ " الباراغواي التي لا تتوفر أصلا على بحر

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد ارتكابه لخطأ ديبلوماسي فادح يتعلق بعلم " الباراغواي " الذي عوضه علم " الأوروغواي " لحظة استقبال سفير البلد الأول ، عاد عمدة طنجة ليشعل نار السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، من خلال البلاغ الذي نشرته جماعة طنجة عبر صفحتها على الفيسبوك ، والذي تحول إلى مادة دسمة للسخرية ، بسبب تضمنه لمعلومات خاطئة مائة بالمائة ، حينما أكد البلاغ عزم جماعة طنجة التفكير في ربط ميناء طنجة المتوسطي بـ" موانئ " الباراغواي التي لا تتوفر أصلا على بحر و لا هم يحزنون، و هي معطيات تنم عن جهل تام للمسؤول الأول عن مدينة طنجة بتموقع دولة " الباراغواي " التي استقبل سفيرها في لقاء رسمي.

و مما جاء في البلاغ :

تشرف عمدة طنجة السيد محمد البشير العبدلاوي بإقامة مأدبة غذاء على شرف سفير دولة الباراغواي بالرباط السيد Rodolfo Renitex Estrago، وذلك يومه الجمعة 10 فبراير 2017.

هذا وتوجت زيارة السيد السفير إلى جماعة طنجة بتوطيد العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية الباراغواي، والاتفاق على التعاون الثنائي بين مدينة طنجة ومدينة إنكارناسيون في إطار اتفاقية توأمة. وكذا التفكير في ربط ميناء طنجة المتوسط بموانئ الباراغواي بحكم ارتباط هذه الأخيرة بالموانئ الاسبانية، في محاولة جادة للإنفتاح على القارة الإفريقية والعالم العربي، بالإضافة إلى اقتراح خلق خط جوي بين المغرب والبارغواي.



