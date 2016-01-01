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خطير: سفينة اسبانية تفرغ مواد سامة بميناء الدارالبيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات دقيقة واحدة مضت
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خطير: سفينة اسبانية تفرغ مواد سامة بميناء الدارالبيضاء

أخبارنا المغربية 

حركت مواد سامة أفرِغَت من قبل شركة إسبانية بميناء الدار البيضاء، جمعيات بيئية لوضع شكايات تهم شحنة جديدة من المواد السامة. 

و قالت مصادر يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن  الشركة المذكورة أدلت لسلطات المرفق نفسه بوثائق تثبت حيازتها ترخيصا يسمح لها بإفراغ حمولتها السامة، لمدة لم تحددها، في انتظار نقلها إلى وجهة أخرى لم تحدد إن كانت داخل المغرب أو خارجه.

و قالت مصادر اليومية أن سفينة إسبانية محملة بمواد سامة رست الجمعة الماضي بميناء الدار البيضاء، وأفرغت حمولتها بطريقة عشوائية فيه بعد أن أدلت لمصالح "مرسى ماروك" برخصة من الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة في عهد حكومة بنكيران السابقة.

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