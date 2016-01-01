هكذا أصبحت المستشفيات العمومية خاصة بالفقراء فقط
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في عددها الصادر غدا، أشارت يومية الصباح إلى أن 70 في المائة من المستشفيات العمومية الموزعة على مختلف جهات البلد غير صالحة، ويجب إغلاقها، لأنها لا تتوفر على أدنى الشروط اللازمة، لاسيما المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية، وفق ما أعلنه رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، علي لطفي.
و كشف المتحدث تدهور الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع العمومي جعل المستشفيات العمومية تتحول إلى مستشفيات للفقر والفقراء، والقطاع يسير بسرعتين، منبها إلى أن 95 في المائة من المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي يتوجهون إلى العيادات والمصحات بالقطاع الخاص، ما يجعل الفقراء، لاسيما حاملي بطاقة راميد، منهم، فقط من يرتادون المستشفيات العمومية.
و أكد لطفي أن الفضيحة الكبرى تكمن في أن 76 في المائة من هؤلاء يتحملون كلفة العلاج، الذي يفترض أن يكون مجانا.
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