تقرير حقوقي يرصد اختلالات بقطاع الصحة تسببت في تبدير ملايير السنتيمات

أخبارنا المغربية :

كشفت مروحيات الحسين الوردي فسادا في تدبير صفقات الصحة، إذ نبه تقرير حقوقي إلى إهدار مئات المليارات في صفقات لم تنجح في تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية للملايين من المغاربة الفقراء.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن التقرير تحدث عن شراء مستشفى متنقل بـ10 مليارات سنتيم، علما أن ثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 مليارات، وذلك رغم العروض التي تلقتها الوزارة من عدة جهات لاقتناء مستشفى مماثل بكلفة أقل، ويمكن نصبه وإزالته في ظرف وجيز، خلافا للمستشفى المتنقل الذي اقتنته الوزارة، والذي يتطلب وقتا أكثر وخبرة لليد العاملة التي تقوم بهذه العملية.