فيديو لنقل ساكنة انركي المعتصمين على متن الشاحنات يشعل مواقع التواصل
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
تداولت صفحات فيسبوكية فيديو تظهر فيه شاحنات تنقل ساكنة انركي الى دوارهم ، بعدما فضوا اعتصامهم صباح اليوم بناء على الاتفاق الذي جمعهم بالسلطات.
نشطاء انتقذوا طريقة نقل المعتصمين الى ازيلال بشكل يهدد سلامتهم ، لاسيما أن المنطقة كلها منعرجات خطيرة.
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