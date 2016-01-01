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فيديو لنقل ساكنة انركي المعتصمين على متن الشاحنات يشعل مواقع التواصل

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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فيديو لنقل ساكنة انركي المعتصمين على متن الشاحنات يشعل مواقع التواصل

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تداولت صفحات فيسبوكية فيديو تظهر  فيه شاحنات تنقل ساكنة انركي  الى دوارهم ، بعدما فضوا اعتصامهم صباح اليوم بناء على الاتفاق الذي جمعهم بالسلطات.

نشطاء انتقذوا طريقة نقل المعتصمين الى ازيلال بشكل يهدد سلامتهم ، لاسيما أن المنطقة كلها منعرجات خطيرة.

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