بالوثيقة : "أخبارنا" تنفرد بنشر التهم الثقيلة التي يتابع بها حقوقيون معتقلون في أحداث سيدي بيبي

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تتابع محكمة الاستئناف بأكادير 4 حقوقيين من الشبكة المغربية لحقوق الانسان في حالة اعتقال على خلفية الاحداث التي شهدتها سيدي بيبي أو ما بات يسمى بالأربعاء الأسود ، حيث وجهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بجناية المشاركة في اضرام النار عمدا في مبنى واضرام النار في ناقلة ليس بها أشخاص ووضع أشياء بالطريق العام من أجل عرقة المرور، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة ، والتجمهر المسلح والعصيان واهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم والعنف في حقهم والحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير.

هذا وسبق أن دخل الحقوقيين في اضراب عن الطعام ، مؤكدين أن كل تلك التهم باطلة وهي مؤامرة وملفقة من قائد سيدي بيبي والذي جرى نقله الى الملحقة الثامنة ببني ملال، وأكدوا أنهم لم يكونوا حاضرين لحظة احداث الشغب ، فيما اكد مصدر مقرب من القائد أنه ينفي تلفيقه لأي تهمة للمعتقلين .

واحتجت أسر المعتقلين وأطفالهم مؤازرين بهيئة الدفاع بالشبكة المغربية لحقوق الانسان وبجمعيات قدمت من فرنسا ،حيث طالبوا باطلاق سراحهم ، لانهم ضحايا تهم ملفقة من القائد ،حسب قولهم.

وتم تأجيل النظر في قضية المعتقلين الى جلسة 7 شهر مارس المقبل.