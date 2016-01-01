بالفيديو...الدراج الإسباني الشهير ألبيرتو كونتادور يدخل الفرحة إلى قلوب أطفال جبال الأطلس المنسيين
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
قالت وسائل إعلام إسبانية أن الدراج الإسباني ألبرتو كونتادور اختار عددا من قرى جبال الأطلس المغربية من أجل إدخال الفرحة إلى قلوب أأطفالها الذين يعانون الأمرين بسبب الظروف الطبيعية القاسية التي يعيشون فيها.
البطل الإسباني قام بالمساهمة في مبادرة "دراجات من أجل الحياة"، حيث تم توزيع 600 دراجة هوائية على أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 9 سنوات من أجل استعمالها في التنقل إلى المدرسة وكذا قضاء حاجاتهم اليومية.
المحزن في الأمر هو أن نرى الرياضيين الأجانب يتبرعون من أجل إسعاد فقراء المغرب المنسي في الوقت الذي يفضل فيه "أبطالنا" الرياضيين استثمار أموالهم في مشاريع خارج أرض الوطن.
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