الرئيسية | قضايا المجتمع | بالفيديو...الدراج الإسباني الشهير ألبيرتو كونتادور يدخل الفرحة إلى قلوب أطفال جبال الأطلس المنسيين

بالفيديو...الدراج الإسباني الشهير ألبيرتو كونتادور يدخل الفرحة إلى قلوب أطفال جبال الأطلس المنسيين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو...الدراج الإسباني الشهير ألبيرتو كونتادور يدخل الفرحة إلى قلوب أطفال جبال الأطلس المنسيين

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

قالت وسائل إعلام إسبانية أن الدراج الإسباني ألبرتو كونتادور اختار عددا من قرى جبال الأطلس المغربية من أجل إدخال الفرحة إلى قلوب أأطفالها الذين يعانون الأمرين بسبب الظروف الطبيعية القاسية التي يعيشون فيها.

البطل الإسباني قام بالمساهمة في مبادرة "دراجات من أجل الحياة"، حيث تم توزيع 600 دراجة هوائية على أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 9 سنوات من أجل استعمالها في التنقل إلى المدرسة وكذا قضاء حاجاتهم اليومية.

المحزن في الأمر هو أن نرى الرياضيين الأجانب يتبرعون من أجل إسعاد فقراء المغرب المنسي في الوقت الذي يفضل فيه "أبطالنا" الرياضيين استثمار أموالهم في مشاريع خارج أرض الوطن.

مجموع المشاهدات: 476 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات