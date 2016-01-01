جزائريون يقطعون أجسادهم بسبتة بهدف ترحيلهم إلى إسبانيا

هدى الجميعي - صحافية متدربة

نشب أمس الاربعاء ، بمركز لإيواء المهاجرين الغير شرعيين بسبتة المحتلة ، عراك عنيف بين مجموعة من الجزائريين و الكامرونيين، ما خلق فوضى عارمة بالمركز، خصوصا بعد التراشق بالحجارة.

و قد ذكرت مصادر أمنية إسبانية ، أن المشاحنات كانت تنشب بين الفينة و الاخرى بين الطرفين ، قبل أن تتطور للضرب و العنف و إصابة 7 أشخاص بجروح.

و قد قامت السلطات الأمنية بطرد 8 من المهاجرين الجزائريين لمدة شهر، عقابا لهم لما قاموا به من فوضى.

و وفق تقرير نشرته قناة موقع "إلـ فارو" الاسباني ، فإن اثنين من المهاجرين المطرودين ، قاما بالاحتجاج أمام مقر المركز عبر جرح أنفسهما.

و نشرت القناة المذكورة مشاهد قوية لهذين الشابين الجزائريين بعد قيامهما بتقطيع أجسادهما بالسكاكين، بغرض لفت الأنظار بخصوص معاناتهم داخل المركز و استهدافهم من طرف المهاجرين الكاميرونيين.

رابط الفيديو

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=3rfrrA5evAw