جزائريون يقطعون أجسادهم بسبتة بهدف ترحيلهم إلى إسبانيا
هدى الجميعي - صحافية متدربة
نشب أمس الاربعاء ، بمركز لإيواء المهاجرين الغير شرعيين بسبتة المحتلة ، عراك عنيف بين مجموعة من الجزائريين و الكامرونيين، ما خلق فوضى عارمة بالمركز، خصوصا بعد التراشق بالحجارة.
و قد ذكرت مصادر أمنية إسبانية ، أن المشاحنات كانت تنشب بين الفينة و الاخرى بين الطرفين ، قبل أن تتطور للضرب و العنف و إصابة 7 أشخاص بجروح.
و قد قامت السلطات الأمنية بطرد 8 من المهاجرين الجزائريين لمدة شهر، عقابا لهم لما قاموا به من فوضى.
و وفق تقرير نشرته قناة موقع "إلـ فارو" الاسباني ، فإن اثنين من المهاجرين المطرودين ، قاما بالاحتجاج أمام مقر المركز عبر جرح أنفسهما.
و نشرت القناة المذكورة مشاهد قوية لهذين الشابين الجزائريين بعد قيامهما بتقطيع أجسادهما بالسكاكين، بغرض لفت الأنظار بخصوص معاناتهم داخل المركز و استهدافهم من طرف المهاجرين الكاميرونيين.
رابط الفيديو
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=3rfrrA5evAw
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