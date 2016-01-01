عمدة طنجة يستشير المجلس العلمي من أجل بناء تمثالين لابن بطوطة و هرقل
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وجه محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، طلبا إلى المجلس العلمي المحلي بخصوص السماح له ببناء مجسمين أحدهما يجسد الرحالة ابن بطوطة والآخر أسطورة هرقل.
كما اتخذ المجلس الجماعي لطنجة قرارا يتعلق بالبحث عن سبل فتح معهد للموسيقى والرقص الموجود في البناية الملتصقة بالمركز الثقافي "أحمد بوكماخ" في سابقة من نوعها.
و أثارت هذه الخطوة حالة من السخرية على رئاسة المجلس، في ظل مواصلته اتخاذ قرارات توصف بالغريبة على مستوى المجالس الجماعية بجهة الشمال
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