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التشطيب على الدعم المباشر للفقراء من البرنامج الحكومي لصعوبة تصنيفهم

بواسطة أخبارنا المغربية 10 ساعات 39 دقيقة مضت
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التشطيب على الدعم المباشر للفقراء من البرنامج الحكومي لصعوبة تصنيفهم

أخبارنا المغربية 

رفض قادة الأغلبية الحكومية جملة كتبت في الصفحة 67 من البرنامج الحكومي في صيغته النهائية والمتعلقة بتحويل أموال دعم صندوق المقاصة للمواد الاستهلاكية، والتي تصل إلى 20 مليار درهم، نحو دعم مباشر للفئات الفقيرة بألف درهم شهريا. 

و قالت مصادر يومية الصباح، أنه تم التشطيب على العبارة بجرة قلم، بسبب غياب دراسة دقيقة عن الفئات الهشة والفقيرة ومن لديها دخل مصرح به أو غير مصرح به. 

فخلال متابعة خطاب العثماني الذي أضاف جملة غير مكتوبة في البرنامج الحكومي الموزع على البرلمانيين والصحافيين، إذ بعد الحديث عن "مواصلة حكومته إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة"، وزاد أيضا النساء المهملات، أي اللواتي تركهن أزواجهن معلقات بين حالتي الزواج والطلاق، وهي التي تم التشطيب عليها.

وأفادت المصادر أن العثماني وقع في خلط بين تحويل أموال "صندوق المقاصة" إلى دعم الفئات الهشة التي سبق أن اقترحها بنكيران في برنامج حزبه بدعم الفئات الهشة والفقيرة بألف درهم شهريا، ودعم الباحثين عن شغل بألف درهم، وبين "صندوق التكافل الاجتماعي" المنصوص عليه قانونيا، والمرتبطة فسلفته بـ "صندوق التكافل الاجتماعي"، الذي سيتم من خلاله تمويل برامج وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد الصحية والتعليمية، إذ هناك فرق واضح بين دعم برامج لمحاربة الفقر وبين دعم مباشر للفقراء.

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1 |
ياك عاد دارو الإحصاء إوا من تم يهزو نسبة الفئات الهشة والفقيرة ومن لديها دخل مصرح به أو غير مصرح به! ويعطيو للناس لفلوس حبة أما قضية صندوق التكافل الاجتماعي، الذي سيتم من خلاله تمويل برامج وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد الصحية والتعليمية راه عارفين كيفاش غادي يسالي الطرح! التمويل غادي يسوطو فيه هادو لي رفضو تحويل أموال دعم صندوق المقاصة للمواد الاستهلاكية نحو دعم مباشر للفئات الفقيرة بألف درهم شهريا. و 20 مليار درهم يديروها فكروشهم والمسكين مشات على عينيه ضبابة محرمين عليه حتى مبلغ زهيد 1000 درهم!
مقبول مرفوض
17
تقرير كغير لائق 2017/04/21 - 12:09
2 | Ali
ادا تم التشطيب على الدعم المباشر فيجب حينها اعادة صندوق المقاصة كما كان سابقا. كيف لدولة ترغب في ان تكون من الدول الصاعدة و ليست قادرة على تحديد الفقراء
مقبول مرفوض
11
تقرير كغير لائق 2017/04/21 - 12:09
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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