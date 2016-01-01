قطارات "لخليع"...احتقار وإهانة لمواطنين من الدرجة الثانية
نورالدين ثلاج :أخبارنا المغربية
لازالت قطار لخليع تنظر لسكان مناطق خريبكة، برشيد، سطات، و وادي زم، نظرة ازدراء واحتقار وتعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية وأن الوقت بالنسبة لهم لا يساوي شيئا، فلا تعير لمعاناتهم وطول انتظارهم بالساعات بمحطات القطار أي اهتمام .
وعبر أحد الركاب للجريدة عن تذمره من تأخر القطار المتوجه من الدار البيضاء نحو خريبكة اليوم الجمعة 21 أبريل، ما اضطره رفقة مجموعة من الركاب الانتظار لما يقارب الساعة دون أن يتلقوا تفسيرا من إدارة المحطة بالدار البيضاء، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالحهم.
ذات المتحدث كشف للجريدة عن الحالة المزرية التي تعيشها الكراسي والمقطورات بقطارات لا تحترم معايير السلامة والجودة، وذلك من خلال توفرها على كراس قديمة ممزقة، مردفا : وكأن هؤلاء المسافرين من طينة لا تستحق الاهتمام علما أنهم يؤدون الثمن كباقي المسافرين في قطارات أخرى أحسن حالا.."
وأضاف أحد الركاب أن القطارات القادمة من الدار البيضاء لا تتوفر على شروط السلامة والأمان، ما يشكل تهديدا لأرواح بسبب اقتحام مشردين ومتسكعين للمقطورات أثناء توقف القطارات بسيدي حجاج وامريزيك وسيدي العايدي.
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