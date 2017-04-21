قضية ولد الفشوش تتخطى الحدود المغربية وتصل إلى الإعلام الفرنسي
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
يبدو أن الاهتمام الكبير بقضية سكر وعربدة ولد الفشوش حمزة الدرهم لم يعد مقتصرا على الصحافة المغربية، بل تخطت القضية الحدود وحظيت باهتمام الإعلام الفرنسي.
فقد تطرقت صحيفة لوباريزيان الواسعة الانتشار للقضية حيث قامت بنشر الفيديو الشهير مع ذكر بعض التفاصيل عن هوية بطله الذي قالت أنه ابن ملياردير مغربي معروف.
وأشارت ذات الجريدة أنه تم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بغرض تحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالحادثة.
للإشارة فإن وكيل الملك استمع اليوم إلى الموقوفين على خلفية القضية وهم حمزة الدرهم وشقيقه ومرافقهما بالإضافة إلى ضابط ومفتش شرطة .
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