الرئيسية | قضايا المجتمع | الهيني خرج ليها نيشان ودعى للمساواة بين الجنسين في الإرث وفيسبوكيين يعلنون سخطهم و سحب تضامنهم معه

الهيني خرج ليها نيشان ودعى للمساواة بين الجنسين في الإرث وفيسبوكيين يعلنون سخطهم و سحب تضامنهم معه

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 47 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الهيني خرج ليها نيشان ودعى للمساواة بين الجنسين في الإرث وفيسبوكيين يعلنون سخطهم و سحب تضامنهم معه

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نشر القاضي المعزول محمد الهيني تدوينة على حائطه الفيسبوكي الشخصي أعلن فيها تأييده للأصوات الحقوقية المنادية للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ، حيث قال :" نحو المساواة في الارث

اضم صوتي لكل المؤسسات الوطنية الحقوقية ولكل المؤمنين بالعدالة والانصاف لان ديننا دين رحمة ووسطية يرفض الظلم والطغيان والشطط "

وأردف الهيني قائلا :"لهذا فان التفسير الحقوقي والانساني للدين يتماشى مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان في اتجاه المساواة بين الجنسين لما يحفظ كرامتهما الانسانية التي تابى التمييز على اساس الجنس ".

ومباشرة بعد نشر الهيني لتدوينته انهالت عليه تعليقات من متتبعين لصفحته ، تنتقذه بشكل لاذع ، وتؤكد له أن القرآن واضح في مسألة الارث ولا مجال للاجتهاد  .

الكثير من المعلقين صبوا جام غضبهم على القاضي المعزول وأكدوا أن صدمتهم فيه كانت كبيرة ، ومنهم من أعلن سحبه للتضامن معه ، ومنهم من أعلن انسحابه من صفحته ، ومن المعلقين من دعى الهيني الى عدم المجازفة بشعبيته داخل العالم الأزرق والتي يستمد منها قوته في صراعه مع وزير العدل السابق المصطفى الرميد.

مجموع المشاهدات: 5526 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | عبدالله
صافيييي
حول ربي فيك .بغيتي تبدل شرع الله الله يجعل كيدك في نحرك ويبتليك في جسدك حتى تبتعد على حدود الله .امين يارب العلمين
مقبول مرفوض
7
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 01:43
2 | houcine
الكلاب الضالة
nous savions déjà qu'il s'agit d'un ramassé et pas d'un juge et ce qu'il a eu de la part de M. Ramide c'est bien fait pour sa gueule de chaytane
tfou 3la a3dae ALLAH
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 01:50
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات