مجلس الجالية يدخل على خط قضية "بيهي" و يوضح حيثيات استدعائه لنيل الوسام الملكي

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استنكر مجلس الجالية المغربية بالخارج، اتهامه من طرف أسبوعية "تيل كيل" في مقال لها بأن الشخص الذي وشحه الملك على أساس أنه طبيب بالمستشفى الجامعي بليفربول، لم يكن سوى عامل بأحد مطاع "البيتزا" بليفربول البريطانية، بأن المجلس هو الذي وجه لشخص يدعى "عزيز بيهي" الدعوة للمشاركة في الاحتفالات بعيد العرش في 30 يوليوز 2016 بتطوان.

وقال بلاغ لمجلس الجالية، إن المجلة المذكورة "اتهمت مجلس الجالية زورا، بأنه وجه دعوة لشخص يدعى "عزيز بيهي " للمشاركة في الاحتفالات بعيد العرش في 30 يوليوز 2016 بتطوان، دون أن تتأكد من مصادرها ولا أن تتصل بأي مسؤول في المجلس لمعرفة الحقيقة".

و تابع البلاغ، أنه "من غير المقبول أن يكون مجلس الجالية قد ارتكب خطأ في هذه المسألة واستدعى صانع بيتزا وليس طبيبا، حسب ما ذكرته الصحيفة"، مضيفا أن "تلك الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وعبر مجلس الجالية عن "أسفه من انزلاق الصحفي، الذي لا يمس فقط عمل واحترافية مجلس الجالية بل مجلة "تيل كيل" أيضا المعروفة بمصداقية مصادرها وأهمية تحليلاتها"، داعيا المجلة المذكورة الى "العمل على نشر توضح المجلس في عددها المقبل، ودعوة كاتب المقال لإجراء بحث وتحقيق مسؤول في القضية لتنوير القارئ".

وأشار البلاغ ذاته، أنه "إذا اتضح أن عزيز بيهي هو في الواقع صانع بيتزا وليس طبيبا كما ادعت المجلة، فلا يعقل أن كل مؤسسة تخطط للتعاون مع الجمعيات المغربية في الخارج أن تتشاور مع مجلس الجالية المغربية بالخارج مسبقا بصفته لديه مهمة استشارية حول مسألة الهجرة المغربية؟".