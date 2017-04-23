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الحب ومايدير .. هذه تفاصيل تهديد شاب بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير(فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الحب ومايدير .. هذه تفاصيل تهديد شاب بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير(فيديو)

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

أقدم شاب ثلاتيني قبل قليل على إعتلاء رافعة ضخمة بورش للبناء بحي المسيرة بمدينة أكادير، مهددا بالإنتحار عبر رمي نفسه.

و توصلت "أخبارنا المغربية" بمعطيات مثيرة في هذه القضية والتي يعود سببها الرئيسي إلى علم الشاب الذي يشتغل بذات الورش كسائق للرافعة بزواج شابة كانت تجمعه بها علاقة حب ، الشئ الذي لم يستطع تقبله و حاول أن يضع حد لحياته ، أمام تجمهر غفير للمواطنين الذين أثارهم هذا الفعل الجنوني، سيما بعد علمهم بسببه الرئيسي، الذي يشاهدونه فقط في الأفلام والمسلسلات التلفزية.

وتحاول السلطات الأمنية في هذه الأثناء إقناع الشاب بالنزول والعدول عن فكرة الإنتحار  .

 

 

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