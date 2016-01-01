و يستمر النزيف بمعبر العار .. وفاة أم مغربية بسبب الدهس والتدافع بين ممتهنات التهريب في باب سبتة
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
كشفت وسائل اعلام اسبانية، صباح اليوم الاثنين، عن وقوع حالة وفاة جديدة بمعبر "طاراخال 2" في النقطة الحدودية باب سبتة ، بسبب الإزدحام الذي أدى أيضا لاصابة 4 نساء و أحد الرجال الذين تم اسعافهم .
و حسب ذات المصادر، فالضحية امرأة تبلغ من العمر 54 سنة، تعرضت للدهس من قبل مئات ممتهنات التهريب المعاشي ، حيث لفظت أنفاسها الاخيرة رغم نقلها إلى مستشفى الفنيدق في محاولة لانقاذها.
و أفادت مصادر محلية من مدينة تطوان، أن الضحية تقطن الحومة الكحلة بمدينة الفنيدق، و هي متزوجة و أم لستة أطفال .
و ذكرت السلطات المحلية لعمالة المضيق – الفنيدق، أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث.
و تحدثت أنباء قبل قليل عن انطلاق مسيرة ضخمة لممتهني التهريب المعيشي من باب سبتة تجاه قصر عمالة المضيق للتنديد بالوضعية الكارثية التي آلت إليها المنطقة الحدودية.
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