بالصور والوثائق : احتجاج ضد إحداث " لاقط هوائي " بتمارة يكشف جانبا من فضائح التعمير المستشرية بالمدينة
عبدالاله بوسحابة - أخبارنا المغربية
في سياق الحديث عن إشكالية تثبيت " اللواقط الهوائية " التي باتت تشكل خطر محدقا بالمواطنين ، خاصة تلك التي يتم تثبيتها وسط تجمعات سكنية ، توصل موقع " أخبارنا المغربية " بشكاية عاجلة من سكان حي الانبعاث " التمسية 2 " ، استنكروا خلال استمرار نهج السلطات المحلية بتمارة سياسة الصمت حيال هذا الموضوع ، بعد أن قام شخص بتثبيت " لاقط هوائي " بالحي المذكور سالفا ، فوق بناية تأكد حسب الوثائق التي توصل بها الموقع انها غير قانونية ، بعد إضافة طابق ثالث غير مرخص له من قبل المجلس الجماعي ، و الذي تم به تثبيت هذا اللاقط ، غير أن احتجاجات الساكنة ، دفعت صاحب البناية إلى حجبه بواسطة غطاء بلاستيكي كما توضح الصورة.
سكان الحي قدموا اعتراضهم على هذا الخطر الذي يتهددهم لدى المجلس البلدي ، الأخير قام بإبلاغ شركة " ريضال " بهذا المستجد قصد عدم تزويد صاحب البناية بالكهرباء ، كما تم إخطار كل من السيد عامل الإقليم ، و كذا السيد وكيل الملك ، و باشا المدينة و قائد الملحقة الإدارية ، غير أن شيئا لم يتغير ، و لازال الوضع حسب شهادات الساكنة على ما هو عليه ، على الرغم من إيفاد لجنة مشتركة ، قامت بمعاينة البناية موضوع " الشكاية ".
هذا و قد ناشد سكان الحي كل الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل من اجل ايقاف هذا الخطر الذي يتهدد بهم أطفالا وشيوخا ، نساء ورجالا.
شاشة أخبارنا
سميرة سعيد: يستفزني من ينصحني بالتوبة و هذا ما كنت أقدمه أمام الراحل الحسن الثاني
فاجأت النجمة المغربية "سميرة سعيد" متتبعيها خلال حلولها ضيفة على برنامج "كل يوم جمعة"، الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، بأن وجهتها لاحتراف الغناء لم تكن ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟