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بالصور والوثائق : احتجاج ضد إحداث " لاقط هوائي " بتمارة يكشف جانبا من فضائح التعمير المستشرية بالمدينة

بواسطة أخبارنا المغربية 43 دقيقة مضت
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بالصور والوثائق : احتجاج ضد إحداث " لاقط هوائي " بتمارة يكشف جانبا من فضائح التعمير المستشرية بالمدينة

 

عبدالاله بوسحابة - أخبارنا المغربية

في سياق الحديث عن إشكالية تثبيت " اللواقط الهوائية " التي باتت تشكل خطر محدقا بالمواطنين ، خاصة تلك التي يتم تثبيتها وسط تجمعات سكنية ، توصل موقع " أخبارنا المغربية " بشكاية عاجلة من سكان حي الانبعاث " التمسية 2 " ، استنكروا خلال استمرار نهج السلطات المحلية بتمارة سياسة الصمت حيال هذا الموضوع ، بعد أن قام شخص بتثبيت " لاقط هوائي " بالحي المذكور سالفا ، فوق بناية تأكد حسب الوثائق التي توصل بها الموقع انها غير قانونية ، بعد إضافة طابق ثالث غير مرخص له من قبل المجلس الجماعي ، و الذي تم به تثبيت هذا اللاقط ، غير أن احتجاجات الساكنة ، دفعت صاحب البناية إلى حجبه بواسطة غطاء بلاستيكي كما توضح الصورة.

سكان الحي قدموا اعتراضهم على هذا الخطر الذي يتهددهم لدى المجلس البلدي ، الأخير قام بإبلاغ شركة " ريضال " بهذا المستجد قصد عدم تزويد صاحب البناية بالكهرباء ، كما تم إخطار كل من السيد عامل الإقليم ، و كذا السيد وكيل الملك ، و باشا المدينة و قائد الملحقة الإدارية ، غير أن شيئا لم يتغير ، و لازال الوضع حسب شهادات الساكنة على ما هو عليه ، على الرغم من إيفاد لجنة مشتركة ، قامت بمعاينة البناية موضوع " الشكاية ".

هذا و قد ناشد سكان الحي كل الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل من اجل ايقاف هذا الخطر الذي يتهدد بهم أطفالا وشيوخا ، نساء ورجالا.


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