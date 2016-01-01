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بعد تصريحه المثير للجدل حول المساواة في الإرث، الهيني يتلقى تهديدات بالقتل و التكفير

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بعد تصريحه المثير للجدل حول المساواة في الإرث، الهيني يتلقى تهديدات بالقتل و التكفير

أخبارنا المغربية 

تلقى محمد الهيني، القاضي المعزول، تهديدات بتصفيته جسديا، ودعوات لتكفيره ونفيه خارج أرض الوطن، بعد إعلانه مساندة مطلب المساواة في الإرث. 

إذ بعد لحظات قصيرة من تدخله في ندوة حول الموضوع تلقى الهيني تعليقات تكفيرية، بل أعلن مئات المساندين له سحب هذه المساندة، ومنهم الذين انقلبوا عليه.

وفي اتصال مع "الصباح" قال الهيني إن 20 في المائة من المعلقين على رأيه كفروه، وأغلبهم تحولوا إلى أوصياء على رأيه، وأضاف: "كانت صدمة بالنسبة إلي..لم أكن أعلم أنه يوجد في مجتمعنا متعصبون ومتطرفون إلى هذه الدرجة، وأشخاص يحاولون منعك حتى من التعبير عن رأيك، ويصادرون حقك في النقاش". 

وزاد الهيني: "هذه الفئة لا تحرك سكاكينها لطعن الحقوقيين إلا حين يتعلق الأمر بمسائل تهم الجنس والمرأة..هؤلاء يتحركون بأوامر من فقهاء، تحركهم بدورهم مصالحهم الشخصية".

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