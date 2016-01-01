فيديو صادم : مسن مريض منقول على متن "كاشا" للمستشفى يشعل الفيسبوك

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

يتم تداول فيديو صادم بمواقع التواصل الاجتماعي يوثق للحظات نقل مسن مريض على متن " كاشا" إلى المستشفى الاقليمي لأزيلال ، وسط صراخ أسرته التي كانت تستنجد وتبكي على حالة المريض الذي رفض المستشفى استقباله امس الاثنين ومنحه موعد بعيد .

فايسبوكيون انتقدوا وزير الصحة الحسين الوردي ودعوه الى الاهتمام بالمستشفيات ومراقبتها ، وحذروا من الوضع الكارثي الذي باتت تعيشه بعض المستشفيات بالمغرب وبجهة بني ملال خنيفرة على الخصوص.