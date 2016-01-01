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معطلو العيون يقدمون على خطوة تصعيدية و ينصبون خياما خارج المدينة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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معطلو العيون يقدمون على خطوة تصعيدية و ينصبون خياما خارج المدينة

أخبارنا المغربية 

نزح عشرات المعطلين من حملة الشهادات خارج العيون وأقاموا مخيما احتجاجيا، نتيجة ما وصفوه بـ"غياب الحوار الإيجابي مع السلطات المحلية ورفضها الاستجابة لملفهم المطلبي المتمثل في الحق في التشغيل".

 وأضافت "المساء" أن إقدام تنسيقية المعطلين بالعيون على هذا الشكل الاحتجاجي الإنذاري الجديد خارج أسوار الحاضرة جاء بعد استنفاد المعطلين كل الأشكال الاحتجاجية السلمية للفت انتباه المسؤولين محليا بعد انسداد أفق الحوار معهم.

في حين يرى متتبعون أن الأمر يتعلق بخطوة استفزازية من أجل خلق فتنة جديدة مشابهة لما وقع قبل سنوات و يتعلق الأمر بما يعرف بقضية اكديم ازيك.

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