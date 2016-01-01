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المغرب يواصل احتلال مراكز غير مشرفة في سُلّم حرية الصحافة العالمي لكنه يتجاوز الجزائر

بواسطة أخبارنا المغربية 58 دقيقة مضت
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المغرب يواصل احتلال مراكز غير مشرفة في سُلّم حرية الصحافة العالمي لكنه يتجاوز الجزائر

أخبارنا المغربية : الرباط

في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تشرف عليه منظمة " مراسلون بلا حدود " ، حافظ المغرب على الرتبة التي كان يحتلها السنة الماضية و هي 133 من أصل 180 دولة ، بينما أضحت الجزائر في المركز 134 و تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقبع فيها المغرب.

و اعتبرت المنظمة أن السلطات المغربية أظهرت هذا العام عداءً كبيراً تجاه الصحفيين الأجانب ، و أقدمت على طرد خمسة إعلاميين أوروبيين خلال 2016، مما يدل على ارتفاع حدة التوتر الذي بات يميز علاقة السلطات المغربية مع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص ، وفق تعبير المنظمة . 

وفيما يخص ترتيب الدول المغاربية جاءت موريتانيا في المقدمة (55 عالمياً)، ثم تونس في المرتبة 97، حيث تُعتبر الدولة الوحيدة التي نجحت حتى الآن في انتقالها الديمقراطي، ومع ذلك تشير المنظمة ، أن البلاد لا تزال تشهد مناخاً يحول دون ترسيخ حرية الصحافة، وذلك بسبب استمرار الرقابة الذاتية من جهة وتضارب المصالح داخل المؤسسات الإعلامية من جهة أخرى.

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