بالفيديو... ضحية بترت يده بعد "خطأ طبي" يحتج على طريقته أمام مصحة خاصة
أخبارنا المغربية : جمال مايس
يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر في شاب يقول أنه تعرض لحادث شغل بضيعة فلاحية ببني عياط ، وانتقل الى احدى المصحات ببني ملال ، حيث أجريت له عملية جراحية ، لكن الضحية يتهم الطبيب بالتسبب في بتر يده بعدما قام بتوجيهه الى مستشفى بمراكش ، هذا الأخير أخبره أنه لا خيار أمامه سوى البتر ، وأكدوا له أنه تعرض لتعفن كبير ، حسب تصريحات الضحية بالفيديو.
ودخل الضحية صباح اليوم الأربعاء في اعتصام مفتوح أمام المصحة التي أجرت له العملية ببني ملال ، وقرر البقاء أمامها الى أن يؤخد حقه.
وفي اتصال "أخبارنا" بمصدر طبي فضل عدم ذكر اسمه قال أن المصحة قامت بواجبها وأنقذت حياته ، وأن ما يقوله الضحية مجانب للصواب .
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