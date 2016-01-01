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تفاصيل جديدة حول الفيديو المثير الذي ظهر فيه الأمير مولاي الحسن بشكل "صارم" في ميامي

بواسطة أخبارنا المغربية 17 دقيقة مضت
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تفاصيل جديدة حول الفيديو المثير الذي ظهر فيه الأمير مولاي الحسن بشكل "صارم" في ميامي

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

بعدما كثر القيل والقال حول الفيديو الذي حظي بمتابعة كبيرة مؤخرا والذي يظهر فيه الأمير مولاي الحسن بشكل "صارم" في ميامي وكأنه يوبخ شخصا ما قرب السيارة التي يستقلها الملك، ظهرت شهادات جديدة تقدم رواية مغايرة للواقع.

فحسب ما يدور حاليا مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن مهاجرين مغاربة كانوا بعين المكان، فإن ولي العهد كان خلال الفيديو يخاطب صديقيه اللذين يرافقانه خلال العطلة، حيث طلب منها الإسراع وركوب السيارة الأخرى للحاق به.

هذا وأكدت ذات المصادر أن الأمير كان يحاول الانطلاق بسرعة وذلك بعد تجمهر المعجبين حول جلالهة الملك الذي كان بجانبه.

 

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