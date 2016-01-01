شوهتنا شوهة : قناة إيطالية تعرض تحقيقا أسود عن " دعارة الأطفال " بالمغرب
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
حالة من الغضب و التذمر سادت ليلة أمس الأربعاء بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، بعد أن قامت قناة "إيطاليا 1" بعرض تحقيق أنجزته قبل حوالي سبعة أشهر ، في الواقعة التي عرفت توقيف طاقم البرنامج من قبل أمن مراكش.
وبحسب موقع " مغربيني " المهتم بقضايا المهاجرين ، فقد ركز تحقيق جاء برنامج " LE IENE " أو (الضباع) الشهير بإيطاليا، استفحال ظاهرة السياحة الجنسية بالمغرب ، خاصة ظاهرة " البيدوفيليا "، و التي أضحت مدينة مراكش على وجه التحديد قبلة جذابة لها ، حيث سميت بـ "العاصمة الإفريقية لدعارة الأطفال".
وأبرز التحقيق بحسب نفس المصدر ، كيف أن المحقق الإيطالي " لويجي بيلاتسا" تمكن بسهولة من الوصول إلى كل المعلومات التي يرغب فيها ، فكان أول اختبار لقائه بـ " نقاشة " بين تلك اللواتي يوجدن بساحة جامع الفنا، والتي قدمت له طفلة لم تتجاوز عقدها الأول ( 10 سنوات )، في وقت تهافت فيه العديد من الوسطاء لإحضار أطفال (ذكور وإناث) بعضهم لا يتعدى عمره 14 سنة، مقابل عمولة " القوادة " ،ليخلص المحقق أن كل شيء في مراكش يمكن شرائه بالمال.
جدير بالذكر أن مدة 48 ساعة التي قضاها طاقم البرنامج بمدينة مراكش ، كانت كافية جدا من أجل نقل صور و مشاهد سوداوية ، قبل أن يتم توقيف الطاقم الصحفي من قبل السلطات ، حيث قامت بحجز معدات التصوير، وبعد ليلة في مقر الشرطة قامت السلطات المغربية بإبعاد الطاقم وإصدار أمر بمنعه من دخول الأراضي المغربية لخمس سنوات.
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