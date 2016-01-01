بالفيديو : هل يتدخل الحموشي على خلفية تصريحات خطيرة للشيخ أبو النعيم في حق شخصيات عمومية مغربية ؟

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في شريط امتد لحوالي 25 دقيقة متواصلة ، نشره عبر صفحته على الفيسبوك ، نعرض عليكم فقط جزءا مثيرا منه ، عاد الشيخ أبو النعيم ليهاجم شخصيات عمومية بارزة و يصفها بوصوف خطيرة مثل التكفير والتفسيق ، و بين هذه الشخصيات ، ذكر اسم محمد عبد الوهاب رفيقي ، الشهير بـ " أبو حفص " ، و ذلك على خلفية دعوته لمناقشة إمكانية " المساواة في الإرث " عطفا على اعتبارات قال إنها مرتبطة بمتغيرات اجتماعية.

أبو النعيم و بلغة قوية، كفر " أبو حفص " و انهال عليه بتوصيفات خطيرة ، قد تؤدي الى فتح تحقيق عاجل من قبل المصالح الأمنية ، فبدل أن يقارع المتحدث طرح رفيقي بالحجج و الأدلة التي تنفذ ما جاء به ، اكتفى بأسلوب المهاجمة من أجل تفعيل ما سماه شرع الله .

كما هاجم أبو النعيم شخصيات أخرى عمومية ، مثل عصيد ، ولشكر ...