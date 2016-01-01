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بالصور : اصلاحات تثير الجدل .. اقتلاع حجارة مازالت صالحة و تغييرها بأخرى .. ما معنى هذا ؟!

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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بالصور : اصلاحات تثير الجدل .. اقتلاع حجارة مازالت صالحة و تغييرها بأخرى .. ما معنى هذا ؟!

أخبارنا المغربية : تطوان

تثير بعض الاصلاحات الجارية حاليا بمدن شمال المملكة ، استغراب المواطنين خاصة فيما يتعلق باقتلاع حجارة الارصفة و منتصف الطريق و أعمدة الانارة و الأشجار ، و في هذا الصدد نشرت صفحات فايسبوكية من بينها صفحة "أخبار طنجة" صورا تقدم نموذجا من هذه الاصلاحات بمدينة البوغاز، معلقة : " ما معنى اقتلاع حجارة مازالت صالحة واستبدالها بحجارة أخرى؟!!!. أهي طنجة "الكبرى" أم هي مقولة " خيرنا ما يديه غيرنا" ".

و في تطوان ، لا يختلف الامر كثيرا حيث تشهد بعض الشوارع الرئيسية للمدينة من بينها شارع الجيش الملكي اقتلاع حجارة الأرصفة و منتصف الطريق بعد فترة زمنية قليلة على تركيبها  كما تم تضييق الخناق على حركة السير باسم الاصلاح والتهيئة ، بينما عرفت مارتيل مؤخرا تغيير أعمدة الانارة بعد مدة قصيرة من تركيبها و وضع أخرى  جديدة أمام استغراب المواطنين .

هذه الاصلاحات جرت موجة من التعليقات على مواقع التواصل التي تمنت لو أن هذه الميزانيات تصرف في انشاء مستشفيات و مدارس و مصانع تعود بالنفع على أبناء هذا الوطن و الابعتاد  عن نهج سياسة "الزواق " و الاصلاحات المتكررة دون حسيب و لا رقيب ، حيث قال أحد المعلقين "التبدير باسم طنجة الكبرى اللهم ان هدا منكر اللهم " ، و أضاف آخر " حتى يثبت المجلس انه صرف الميزانية باكمالها على الطرقات" ، بينما قال أحدهم  "والله مافهمنا والو وغرس نخلة عمرها 60سنة ثم بعد دالك اقتلاعها ما معنى هادا".

 

 

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