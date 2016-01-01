الرئيسية | قضايا المجتمع | شقيق محسن فكري : الدولة حكرات أخي حيا و حكراتو ميتا

شقيق محسن فكري : الدولة حكرات أخي حيا و حكراتو ميتا

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
شقيق محسن فكري : الدولة حكرات أخي حيا و حكراتو ميتا

أخبارنا المغربية : 

تلقت أسرة الراحل محسن فكري، بمزيج من المفاجأة والصدمة، الأحكام التي صدرت، أول أمس، في حق المتابعين في قضية ابنهم الذي طحنته شاحنة الأزبال في أكتوبر الماضي.

الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الحسيمة قضت في الدعوى العمومية، وبعد رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الطرفين، بتبرئة المتهمين بوشعيب بدر الزمان وعبد الكريم السالمي، من شركة النظافة، وبوزيان موساتي، وهو بائع سمك، وأحمد بن عبو، وهو رجل سلطة برتبة قائد.

وتعليقا على الحكم، قال عماد فكري، شقيق الراحل محسن فكري، إن الحكم شكل للعائلة صدمة ومفاجأة، مضيفا: "الدولة حكرات محسن حيا وحكراتو ميتا"، وأن الحكم يغطي على الحقيقة بل ويحرفها تماما، قبل أن يضيف قائلا: "لا العقل ولا المنطق يقبلان بهذا في الوقت الذي نجد فيه شخصا يسرق دجاجة، مثلا، يحكم عليه بعشر سنوات سجنا"، وفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم". 

مجموع المشاهدات: 251 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة
image

"حزب الله" ضد "حزب الله"

صلاح الدين عابر
image

مكاينش معامن

اسماعيل الحلوتي
image

من اجل مدينة افظل

جمال ايت حمو

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات