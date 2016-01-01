شقيق محسن فكري : الدولة حكرات أخي حيا و حكراتو ميتا

أخبارنا المغربية :

تلقت أسرة الراحل محسن فكري، بمزيج من المفاجأة والصدمة، الأحكام التي صدرت، أول أمس، في حق المتابعين في قضية ابنهم الذي طحنته شاحنة الأزبال في أكتوبر الماضي.

الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الحسيمة قضت في الدعوى العمومية، وبعد رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الطرفين، بتبرئة المتهمين بوشعيب بدر الزمان وعبد الكريم السالمي، من شركة النظافة، وبوزيان موساتي، وهو بائع سمك، وأحمد بن عبو، وهو رجل سلطة برتبة قائد.

وتعليقا على الحكم، قال عماد فكري، شقيق الراحل محسن فكري، إن الحكم شكل للعائلة صدمة ومفاجأة، مضيفا: "الدولة حكرات محسن حيا وحكراتو ميتا"، وأن الحكم يغطي على الحقيقة بل ويحرفها تماما، قبل أن يضيف قائلا: "لا العقل ولا المنطق يقبلان بهذا في الوقت الذي نجد فيه شخصا يسرق دجاجة، مثلا، يحكم عليه بعشر سنوات سجنا"، وفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم".