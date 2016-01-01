الرئيسية | قضايا المجتمع | رفيقي بخصوص المساواة في الإرث: كيف يمكن لابن ابن العم أن يكون أقرب إلى الميت من ابنته

رفيقي بخصوص المساواة في الإرث: كيف يمكن لابن ابن العم أن يكون أقرب إلى الميت من ابنته

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
رفيقي بخصوص المساواة في الإرث: كيف يمكن لابن ابن العم أن يكون أقرب إلى الميت من ابنته

أخبارنا المغربية 

 قال محمد عبد الوهاب رفيقي إن تعديل قانون التعصيب أمر واجب لأنه لم يعد يحقق العدل، إذ "كيف يمكن لابن ابن العم البعيد جدا أن يكون أقرب إلى الميت من ابنته أو ابنة أخته، لهذا أطالب بتعديل هذا القانون".

وطالب رفيقي في حوار مع يومية الصباح، بتفعيل نظام الوصية، وهو "نظام في حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية، فقانون الوصية الموجودة اليوم ما زال متأثر بالفتاوى الفقهية، التي تمنع الموصى من أن يوصي لأبنائه، والتي تمنع الوصية في أكثر من الثلث"، يضيف أبو حفص.

مجموع المشاهدات: 3736 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات