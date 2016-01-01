رفيقي بخصوص المساواة في الإرث: كيف يمكن لابن ابن العم أن يكون أقرب إلى الميت من ابنته

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قال محمد عبد الوهاب رفيقي إن تعديل قانون التعصيب أمر واجب لأنه لم يعد يحقق العدل، إذ "كيف يمكن لابن ابن العم البعيد جدا أن يكون أقرب إلى الميت من ابنته أو ابنة أخته، لهذا أطالب بتعديل هذا القانون".

وطالب رفيقي في حوار مع يومية الصباح، بتفعيل نظام الوصية، وهو "نظام في حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية، فقانون الوصية الموجودة اليوم ما زال متأثر بالفتاوى الفقهية، التي تمنع الموصى من أن يوصي لأبنائه، والتي تمنع الوصية في أكثر من الثلث"، يضيف أبو حفص.