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أخيرا بالمغرب...رجل أمن يحرر مخالفة في حق سيارة تابعة للدولة بهذه المدينة

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
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أخيرا بالمغرب...رجل أمن يحرر مخالفة في حق سيارة تابعة للدولة بهذه المدينة

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

في واقعة يمكن أن تكون غير مسبوقة بالمغرب، أقدم شرطي مرور على تحرير مخالفة في حق سيارة تابعة للدولة وقام باستدعاء "ديباناج" لنقلها إلى المحجز.

الصورة التي تم تداولها فايسبوكيا على نطاق واسعة يقول ناشروها أنها وقعت بالناضور، حيث قام سائق السيارة التابعة لإحدى الجماعات بركنها في مكان ممنوع مما جعل رجل الأمن يتدخل بصرامة ويطبق القانون ويقوم بتحرير المخالفة وجر السيارة إلى المحجزة.

هذا وحظي تصرف هذا الشرطي بإعجاب معظم الذين علقوا على الصورة حيث اعتبروه مثالا لما يجب أن يكون عليه رجال الأمن ببلادنا والذين يقوم معظمهم بتطبيق القانون على المواطنين العاديين فقط.

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