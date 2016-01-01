الرئيسية | قضايا المجتمع | الرميد : لم أكن حاضرا حين تقرر عزل " الهيني " و الأخير يصفه بأكبر كذاب في تاريخ البشرية

الرميد : لم أكن حاضرا حين تقرر عزل " الهيني " و الأخير يصفه بأكبر كذاب في تاريخ البشرية

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الرميد : لم أكن حاضرا حين تقرر عزل " الهيني " و الأخير يصفه بأكبر كذاب في تاريخ البشرية

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

خلال استضافته ليلة أمس الجمعة من قبل برنامج " الواجهة " الذي يبث مباشرة على أثير راديو " MFM "، صرح المصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، أنه لم يكن حاضرا خلال مداولة الحسم في قرار عزل القاضي السابق محمد الهيني، من طرف المجلس الأعلى للقضاء.

و أوضح الرميد أنه فضل أن لا يحضر إلى جانب القضاة التسعة أعضاء المجلس، خلال مداولة الحسم في القرار المناسب في حق الهيني ، مؤكدا أنه طيلة المدة التي قضاها كوزير العدل، لم يقم أبدا بالتدخل لصالح أي فرد سواء من أسرته أو من حزبه أو من أصدقائه أو كذلك لصالح القضاة أو الموظفين.

الهيني وفي تعقيب له على ما صرح به الرميد ، و الذي قام الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية بإعادة صياغته ، نشر تدوينة كتب فيها " أكبر كذاب في تاريخ البشرية " في إشارة إلى الوزير الرميد.

مجموع المشاهدات: 369 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات