الرميد : لم أكن حاضرا حين تقرر عزل " الهيني " و الأخير يصفه بأكبر كذاب في تاريخ البشرية

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

خلال استضافته ليلة أمس الجمعة من قبل برنامج " الواجهة " الذي يبث مباشرة على أثير راديو " MFM "، صرح المصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، أنه لم يكن حاضرا خلال مداولة الحسم في قرار عزل القاضي السابق محمد الهيني، من طرف المجلس الأعلى للقضاء.

و أوضح الرميد أنه فضل أن لا يحضر إلى جانب القضاة التسعة أعضاء المجلس، خلال مداولة الحسم في القرار المناسب في حق الهيني ، مؤكدا أنه طيلة المدة التي قضاها كوزير العدل، لم يقم أبدا بالتدخل لصالح أي فرد سواء من أسرته أو من حزبه أو من أصدقائه أو كذلك لصالح القضاة أو الموظفين.

الهيني وفي تعقيب له على ما صرح به الرميد ، و الذي قام الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية بإعادة صياغته ، نشر تدوينة كتب فيها " أكبر كذاب في تاريخ البشرية " في إشارة إلى الوزير الرميد.