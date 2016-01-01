لحوم حمراء في " التريبورتور" تجوب شوارع مدينة مغربية و تهدد صحة المواطنين
بواسطة 47 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : ع. بوسحابة
نشر نشطاء فايسبوكيون صور قيل أنها الصورة من جماعة تيفلت ، توضح الطريقة التي تنقل بها اللحوم الحمراء من (المجازر) نحو محلات الجزارة الصغيرة بالمنطقة.
و توضح الصورة نقل اللحوم في " التريبورتور" بطريقة بدائية دون احترام لأدنى شروط السلامة الصحية، ، حيث تتعرض هذه اللحوم للتلوث ، لتصبح فاسدة و تشكل خطرا على صحة و سلامة المواطنين.
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