لحوم حمراء في " التريبورتور" تجوب شوارع مدينة مغربية و تهدد صحة المواطنين

أخبارنا المغربية : ع. بوسحابة

نشر نشطاء فايسبوكيون صور قيل أنها الصورة من جماعة تيفلت ، توضح الطريقة التي تنقل بها اللحوم الحمراء من (المجازر) نحو محلات الجزارة الصغيرة بالمنطقة.

و توضح الصورة نقل اللحوم في " التريبورتور" بطريقة بدائية دون احترام لأدنى شروط السلامة الصحية، ، حيث تتعرض هذه اللحوم للتلوث ، لتصبح فاسدة و تشكل خطرا على صحة و سلامة المواطنين.