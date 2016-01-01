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لحوم حمراء في " التريبورتور" تجوب شوارع مدينة مغربية و تهدد صحة المواطنين

بواسطة أخبارنا المغربية 47 دقيقة مضت
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لحوم حمراء في " التريبورتور" تجوب شوارع مدينة مغربية و تهدد صحة المواطنين

أخبارنا المغربية : ع. بوسحابة 

نشر نشطاء فايسبوكيون صور قيل أنها الصورة من جماعة تيفلت ، توضح الطريقة التي تنقل بها اللحوم الحمراء من (المجازر) نحو محلات الجزارة الصغيرة بالمنطقة.

و توضح الصورة نقل اللحوم في " التريبورتور" بطريقة بدائية دون احترام لأدنى شروط السلامة الصحية،  ، حيث تتعرض هذه اللحوم للتلوث ، لتصبح فاسدة و تشكل خطرا على صحة و سلامة المواطنين.

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