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ظهور تفاصيل جديدة في قضية الدلاح المنتج بسماد من الفضلات البشرية

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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ظهور تفاصيل جديدة في قضية الدلاح المنتج بسماد من الفضلات البشرية

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

نفت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة مراكش-آسفي، والمديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة أن تكون الضيعة الفلاحية "المشبوهة " ،التي أثارت سخط الرأي العام مؤخرا، تستعمل الواد الحار وتنتج فاكهة الدلاح، مؤكدة في بلاغ صادر عنها أن هذه الضيعة التي لا تتعدى مساحتها 3 هكتارات مختصة في زراعة الباذنحان والشمندر الأحمر "باربا" والفصة والزيتون.

وأضاف ذات المصدر أن "المنتجات الغذائية للضيعات الفلاحية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شيشاوة تتمتع بنفس الجودة التي امتازت بها خلال المواسم الفلاحية الماضية".

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة عملت على تكوين لجنة تقنية، حيث انتقلت إلى عين المكان قصد التحري والتقصي وأخذ عينات من التربة والماء والمنتوج النباتي للزراعات المتواجدة من أجل إجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها الصحية.

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