مسيحيو المغرب يستنجدون بالعثماني من أجل هذا المطلب

أخبارنا المغربية

استنجد أعضاء في "تنسيقية المغاربة المسيحيين" برئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، ليعجل بالاستجابة لمطلبهم الذي قدموه للأمين العام لحقوق الإنسان، بشأن إعطائهم مقابر لدفن المسيحيين المغاربة، علما أن مقابر المسيحيين متواجدة فعلا في المغرب.

و قالت مجلة "الأسبوع الصحفي" في عددها الورقي، أنه كان على المسيحيين المغاربة أن يكتبوا إلى بابا الفاتيكان كي يسمح لهم بدفن "المرتدين المغاربة" في أطراف المقابر المسيحية الكائنة على التراب المغربي.