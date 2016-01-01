المغرب يتدخل في محاولة لوضع حد لمعاناة ممتهنات التهريب المعاشي بباب سبتة

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

فادت مصادر رسمية من الفنيدق أن السلطات المحلية تلقت تعليمات من أجل التدخل العاجل لإيجاد إجراءات عملية تكون كفيلة بحفظ كرامة النساء المغربيات العاملات بمعبر باب السبتة والحد من الحوادث التي تفاقمت مؤخرا بسب الازدحام الشديد والتي أدت إلى تسجيل عدة وفيات.

وفي هذا الصدد، تم الشروع بالفعل حسب ذات المصدر في إنجاز معبر خاص بالنساء من الجانب المغربي يكون مرتبطا بمعبر تاراخال 2 الذي افتتحته السلطات الإسبانية قبل نحو شهرين.

هذا ومن المنتظر أن يستمر إغلاق معبر باب سبتة لعدة أيام أخرى في وجه ممتهني التهريب إلى حين استكمال أشغال إنجاز البوابة الجديدة.