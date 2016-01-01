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مغاربة يتهافتون على التقاط صور مع بنكيران وهو يؤدي مناسك العمرة

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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مغاربة يتهافتون على التقاط صور مع بنكيران وهو يؤدي مناسك العمرة

أخبارنا المغربية 

يقوم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق،  بأداء مناسك العمرة بالديار المقدسة، حيث شوهد من قبل بعض المغاربة وهو يرتدي لباس الإحرام، ليسارعوا إلى التقاط صور معه. 

و قالت يومية المساء في عددها الصادر اليوم، أن بنكيران التقى بعدد من المغاربة، خلال أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، ولم تخل مناسكه من لحظات المرح والضحك، في الوقت الذي رجحت أن يكون قد التقى بابنته وزوجها اللذين يقيمان في المملكة العربية السعودية. 

 
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